متلازمة علم فلسطين وضرورة اسقاط النعش - جواد بولس

2022/05/27 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس شنّت جهات يمينية عديدة هجومًا كاسحًا على إدارة جامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع، لأنها سمحت، يوم الاثنين الفائت، لكتلة "الجبهة الطلابية" برفع الأعلام الفلسطينية داخل حرم الجامعة أثناء الاحتفال بإحياء الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني.



وكان رئيس بلدية بئر السبع، روبيك دنيلوفيتش، أوّل من وجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الجامعة، البروفيسور دانيئيل حايموفيتش، قال فيها "إن أعلام فلس ......





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