ادريس أومحند.. فارس صامد - حسن أحراث

2022/05/27 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث المناضل يأبى الرحيل، وكذلك الشهيد..المناضلون يعشقون الحياة، وكذلك الشهداء..كل مناضل يقاوم بأسلحته حتى آخر نفس..



كل مناضل يحيا بطريقته حتى آخر رمق..الرفيق إدريس رمز المناضل الصامد الذي يعشق الحياة..الرفيق إدريس درس في قهر المرض وعشق الحياة..



الرفيق إدريس يفرح لحضور الرفاق..الرفيق إدريس يغذي الذاكرة والأمل بطيف الرفاق وحبهم..أين الرفاق؟ الرفيق إدريس سليل تجربة نضالية ......





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