مصدر حكومي: إيقاف اجراءات تحويل ملكية معمل تعليب كربلاء لبيعه بثمن بخس جدا(صور)

2022/05/27 | 00:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر حكومي مطلع لوكالة نون

الخبرية ان سبب ايقاف عملية بيع الارض

والعقارات التابعة لمعمل تعليب كربلاء

هو بيعها بثمن بخس لجهات متنفذة، في نفس

الوقت طالب مكتب نائب برلماني من هيئة

النزاهة الاتحادية

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