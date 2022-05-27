الامام الصادق (ع) علمه صادق

2022/05/27 | 00:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الفترة التي عاشها الامام الصادق عليه

السلام كانت كفيلة بان يستغلها الامام

اقصى استغلال لاظهار علوم اهل البيت

وعمق الرسالة المحمدية ( الفترة بين

سقوط حكم الامويين وانتصار حكم

العب

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