2022/05/27 | 00:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uuVHQiBAM4Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الشمري يشيد بزيارة نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الشمري يشيد بزيارة نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).