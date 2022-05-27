الاتحاد الأوروبي يستعد لعمليات شراء جماعية للقاحات جدري القردة

2022/05/27 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مجال الصحة، ستيفان دي كيرسمايكر، إن الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية "تعمل مع الدول الأعضاء والشركات المصنعة لشراء اللقاحات والعلاجات لجدري القردة".

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