قتيل وثمانية مصابين بنزاع عشائري شمالي بغداد

2022/05/27 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بنزاع عشائري شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن نزاعا عشائريا عنيفا استخدم فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة اسفر عن مقتل شخص واصابة ٨ اخرين في منطقة الشعلة".

وأضاف المصدر أن "قوة من نجدة بغداد تدخلت واعتقلت اثنين من طرفي النزاع وتم ارسال تعزيزات الى المنطقة لغرض السيطرة على الوضع".

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