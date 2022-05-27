شاشة مهرجان كان السينمائي - فيلم - توري ولوكيتا - قصة مؤثرة حول الصعوبات التي يواجهها المهاجرون عند وصولهم إلى أوروبا - علي المسعود

2022/05/27 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود شاشة مهرجان كان السينمائيفيلم " توري ولوكيتا " قصة مؤثرة حول الصعوبات التي يواجهها المهاجرون عند وصولهم إلى أوروباعلي المسعودعاد الاخوان لوك وجان بيير داردين إلى مدينة كان ، وقد سبق لهما الحصول على السعفة الذهبية مرتين ، حدث هذا في عام 1999 عن فيلمها "رويتا " ، والثانية عام 2005 عن فيلم " الطفل " .



يعود الأخوان هذه المرة بقصة مؤثرة عن الاتجار بالبشر في بلجيكا ، والذي ......





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