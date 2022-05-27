2022/05/27 | 01:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي مكالمة هاتفية، يوم الخميس، وناقشا الوضع في أوكرانيا وقضية الأمن الغذائي العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يعلق على أزمة الغذاء العالمية وعلاقتها بالعقوبات الغربية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يعلق على أزمة الغذاء العالمية وعلاقتها بالعقوبات الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).