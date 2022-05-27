2022/05/27 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u8pIl345R0U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فرهاد عمر: الأحزاب الكردية تجتمع بحضور "بلاسخارت" لمناقشة سبل إنهاء الخلافات السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فرهاد عمر: الأحزاب الكردية تجتمع بحضور "بلاسخارت" لمناقشة سبل إنهاء الخلافات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).