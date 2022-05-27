وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض التقرير الفلسطيني حول مقتل شيرين أبو عاقلة

2022/05/27 | 02:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الخميس، تقرير السلطة الفلسطينية حول مقتل صحفية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، قائلا إن "التحقيقات لا تتم في المؤتمرات الصحفية، بل في غرف مغلقة، وأثناء نقل المعلومات".

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