2022/05/27 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلينكن يحذر من محاولة الصين تغيير النظام العالمي

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