جنرال أمريكي يوضح تأثير أزمة الحبوب على أفريقيا

2022/05/27 | 03:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، يوم الخميس، في كلمة للمشرعين بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن نقص الحبوب في جميع أنحاء العالم الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا له "تأثير كبير في القارة الأفريقية".

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