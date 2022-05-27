2022/05/27 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت الصين وروسيا كما كان متوقعا حق النقض في مجلس الأمن، الخميس، ضد مشروع قرار أميركي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ بالستية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيتو روسي-صيني يحبط تشديد العقوبات على كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيتو روسي-صيني يحبط تشديد العقوبات على كوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).