روسيا: بين مطرقة التاريخ وسندان -الجيوبوليتيكيا- - محمود الصباغ

2022/05/27 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ "هناك بوتين..



وهناك أنا..



وهناك الشعب".



‏"أنا منظّر وبوتين مطبّق".



‏"هناك من هو أقرب مني لبوتين، ولكن نفوذهم صفر أنا أبعد منهم لكن نفوذي أكثر"؟!*يقولون في روسيا "ليس الخطر في عدم قتل الدب.



بل في إدراك أن قتله ليس سهلاً ".



فما بالك لو أصبت هذا الدب و لم تقتله؟.



من زار موسكو (سواء الآن أم في الحقبة السوفيتية) لابد له أن يندهش من التشدد في المواقف التي يتخذها الروسي بطريقة لا تعرف المهادنة، إ ......





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