روسيا: بين مطرقة التاريخ وسندان -الجيوبوليتيكيا- - محمود الصباغ

#محمود_الصباغ "هناك بوتين..
وهناك أنا..
وهناك الشعب".
"أنا منظّر وبوتين مطبّق".
"هناك من هو أقرب مني لبوتين، ولكن نفوذهم صفر أنا أبعد منهم لكن نفوذي أكثر"؟!*يقولون في روسيا "ليس الخطر في عدم قتل الدب.
بل في إدراك أن قتله ليس سهلاً ".
فما بالك لو أصبت هذا الدب و لم تقتله؟.
من زار موسكو (سواء الآن أم في الحقبة السوفيتية) لابد له أن يندهش من التشدد في المواقف التي يتخذها الروسي بطريقة لا تعرف المهادنة، إ ......
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