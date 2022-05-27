روسيا: بين مطرقة التاريخ وسندان -الجيوبوليتيكيا- - محمود الصباغ



روسيا: بين مطرقة التاريخ وسندان -الجيوبوليتيكيا- - محمود الصباغ
2022/05/27 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ "هناك بوتين..

وهناك أنا..

وهناك الشعب".

‏"أنا منظّر وبوتين مطبّق".

‏"هناك من هو أقرب مني لبوتين، ولكن نفوذهم صفر أنا أبعد منهم لكن نفوذي أكثر"؟!*يقولون في روسيا "ليس الخطر في عدم قتل الدب.

بل في إدراك أن قتله ليس سهلاً ".

فما بالك لو أصبت هذا الدب و لم تقتله؟.

من زار موسكو (سواء الآن أم في الحقبة السوفيتية) لابد له أن يندهش من التشدد في المواقف التي يتخذها الروسي بطريقة لا تعرف المهادنة، إ ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: بين مطرقة التاريخ وسندان -الجيوبوليتيكيا- - محمود الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: بين مطرقة التاريخ وسندان -الجيوبوليتيكيا- - محمود الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links