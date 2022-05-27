أنباء زيارة مسؤولين أميركيين إلى السعودية.. البيت الأبيض يعلق

2022/05/27 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير أن مسؤولين أميركيين أجريا زيارة للسعودية، حيث تم بحث مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية.

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