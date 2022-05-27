زيلينسكي: ما تفعله روسيا في دونباس

2022/05/27 | 05:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن ما تفعله روسيا في دونباس هو "إبادة جماعية واضحة".

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