"سحب الماماتوس" في سماء مومباي.. حقيقة أم خيال؟

2022/05/27 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لما يعرف بـ"سحب الماماتوس"، والتي زعمت المنشورات أنها لصور ملتقطة في سماء مدينة مومباي الهندية.

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