فيديو سلوك بايدن مع طفلة في البيت الأبيض يثير تفاعلا

2022/05/27 | 06:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديث مع طفلة من أصول أفريقية في البيت الأبيض الأمر الذي أثار تفاعلا.

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