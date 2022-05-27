بين القضايا الاستراتيجية في القطب الشمالي والتوترات الجيوسياسية في منطقة البلطيق 1 - مرزوق الحلالي

2022/05/27 | 06:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرزوق_الحلالي يبدو أن تدهور البيئة الاستراتيجية الذي تسببه روسيا سيظل العامل الرئيسي في السياسات الدفاعية لبلدان الشمال على المدى الطويل.



من القطب الشمالي إلى بحر البلطيق ، تنشر موسكو قدرات هجومية ودفاعية مثيرة بشكل خاص ، بما في ذلك بناء وتحديث القواعد الجوية والطائرات والصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.



اشتهرت دول شمال أوروبا بنموذجها الاقتصادي والاجتماعي أكثر من قدراتها العسكرية .



وقد أعادت هذه الدو ......





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