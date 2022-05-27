2022/05/27 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سادت حالة من الذعر في مدينة تورونتو الكندية، الخميس، بسبب رجل مسلح ببندقية كان يتجول بالقرب من مدرسة قبل أن تتدخل الشرطة و"يموت"، في حادثة أتت بعد يومين من مقتل 19 طفلا ومدرستين برصاص مسلح اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تورونتو.. ذعر بسبب مسلح تجول قرب مدرسة قبل أن "يموت") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تورونتو.. ذعر بسبب مسلح تجول قرب مدرسة قبل أن "يموت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).