2022/05/27 | 06:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، موافقتها على بيع طائرات هليكوبتر من طراز شينوك 47-إف والمعدات ذات الصلة لمصر في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية توافق على صفقة عسكرية لمصر قيمتها 2.6 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية توافق على صفقة عسكرية لمصر قيمتها 2.6 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).