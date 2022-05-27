حزب الله يرد على وزير خارجية السعودية ودلالات ما قاله من دافوس

2022/05/27 | 07:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني تقريرا ردت فيه على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في منتدى دافوس، ملقية الضوء على دلالات ما ورد بتصريحاته.

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