2022/05/27 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الأشقر هذا النص هو رسالة من رسائل السجن تعود إلى الثوري الروسي فليكس دزيرجنسكيالتاريخ: 1908.



تم تعريب النص من النسخة الانجليزية على موقع: Marxists’ Internet Archive._______________..



في ظل سيادة قانون الاستغلال والقمع والعنف الوحشي، ما هو المخرج من هذا الجحيم اليومي؟ ان طريق الانعتاق هو الاشتراكية، حيث الترابط والتضامن بين الجماهير العاملة.



حيث الحياة التي ينبعث منها التن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسائل.. دزيرجينسكي - محمد الأشقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسائل.. دزيرجينسكي - محمد الأشقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).