إشكالية- في البدء كانت الكلمة 3/3 - كمال غبريال

2022/05/27 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال ننتقل في هذا الجزء الأخير من الثلاثية إلى مفاهيم الخصوصية والذاتية، والتي يروج لها البعض في الشارع الشرقي.



تبريراً للانعزال وعدم القدرة على الالتحاق بالمنظومة العالمية.



ما قد يصل بنا في النهاية إلى كراهية الآخر.



وقد نسعى أيضاً إلى قتاله وقتله.الخصوصية والذاتية -;-ترد كلمة "الخصوصية" في الخطاب الشرقي الآن كمرادف لكلمة "هوية".



وإذا كان مضمون ما سبق من مقالنا أن "الهوية" صنم من جليد.



لا يصمد أ ......





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