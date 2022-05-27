تقرير: أميركا تستعد لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ بعيدة المدى

2022/05/27 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا.

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