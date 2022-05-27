مصر.. الإقبال على الشهادات البنكية يعمق خسائر البورصة

2022/05/27 | 08:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت البورصة المصرية، أدائها السلبي منذ العام الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي بأكثر من 3% خلال الأسبوع المنتهي.

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