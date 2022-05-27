2022/05/27 | 08:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقتربت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين، ويتجه خام برنت نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية في شهر ونصف مدعوما باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي وموسم القيادة الصيفي المقبل في الولايات المتحدة.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز تسعة سنتات إلى 117.31 دولاراً للبرميل […]

ظهرت المقالة عالميا..



اسعار النفط تقترب من أعلى مستوى في شهرين أولاً على ايرث نيوز.

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