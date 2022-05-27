كندا تسجل 10 إصابات جديدة بجدري القرود

2022/05/27 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية، الخميس، تسجيل عشر إصابات جديدة مؤكدة بجدري القرود، بينها أول حالة تُسجل في إقليم أونتاريو، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 26 حالة.وقالت الوكالة إن إقليم كيبيك رصد 25 من إجمالي الحالات، بزيادة بلغت تسع حالات عن يوم الأربعاء.ورجحت تأكيد المزيد من الحالات في […]

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