ماني سيكشف عن مستقبله مع ليفربول.. ويحدد الموعد

2022/05/27 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، إنه لن يكشف عن خططه المستقبلية إلا بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، السبت، أمام ريال مدريد.وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ماني، الذي انضم إلى ليفربول في 2016 وأحرز أكثر من 120 هدفا للنادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز، يفكر في ترك […]

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