ماني سيكشف عن مستقبله مع ليفربول

2022/05/27 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، إنه لن يكشف عن خططه المستقبلية إلا بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، السبت، أمام ريال مدريد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ماني، الذي انضم إلى ليفربول في 2016 وأحرز أكثر من 120 هدفا للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يفكر في ترك الفريق الذي يدربه الألماني يورغن كلوب بحثا عن تحد جديد.

وقال ماني، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده مع ليفربول، لشبكة سكاي سبورتس: "سأجيب على هذا السؤال (حول مستقبلي) بعد (نهائي) دوري أبطال أوروبا، وما إذا كنت سأبقى أم لا".

وأضاف: "ما أريد قوله الآن هو أنني أركز بشكل كامل على دوري أبطال أوروبا والفوز به، وهذا أمر أكثر أهمية بالنسبة لي ولجماهير ليفربول".

وتابع: "هذه هي الإجابة التي يجب أن أعطيها قبل خوض النهائي، لكن عليك العودة إلي يوم السبت وسأعطيك أفضل إجابة تريد أن تسمعها وبكل تأكيد، ستكون إجابة خاصة، سأقول لك كل ما تريد سماعه حينها".

وأضاف: "أعتقد أننا جميعا نسينا ما حدث في (نهائي) 2018، بالتأكيد كان ريال مدريد الفريق الأفضل في ذلك الوقت واستحق الفوز بالمباراة، لكنها ستكون مباراة مختلفة هذه المرة".

وفاز ريال على ليفربول 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف بعد هدف كريم بنزيمة وثنائية غاريث بيل عقب تعادل ماني لصالح ليفربول.

المصدر: سكاي نيوز

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