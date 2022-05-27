سلحفاة تتوقع نتيجة نهائي أبطال أوروبا

2022/05/27 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مع اقتراب موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، مساء السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس دخلت سلحفاة صفراء عمرها 30 عاما على الخط لتسير على خطى الأخطبوط بول.وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن السلحفاة الصفراء تعيش داخل حوض الأسماك “سيف لايف” بمدينة مالقة الإسبانية منذ 15 عاما، بعدما جاءت من […]

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