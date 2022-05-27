9 أسباب تجعل البعض يشعر بالبرد بشكل مستمر

2022/05/27 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

يشعر البعض بالبرد أكثر من غيرهم، وإذا كنت من بين هؤلاء، فعليك البحث عن السبب الكامن وراء ذلك، حيث قد يكون هناك أمر أكثر خطورة.

وقال الدكتور بيتر بيدي، من كلية طب تقويم العظام في فيلادلفيا، لـ Good Housekeeping إن الشعور بالبرد الشديد في بعض الأحيان لا يدعو للقلق، ولكن إذا بدأ هذا في التأثير على حياتك اليومية، ما يتركك ترتجف على مكتبك أو تنام ببطانية إضافية في الطقس الحار، فقد يكون ذلك غير طبيعي.

وإذا كانت هناك أعراض أخرى مرافقة للشعور بالبرد، مثل الوخز في اليدين والقدمين، أو الذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر أو زيادة الوزن، فهذا قد يعني أن هناك أسبابا مثيرة للقلق.

وفي ما يلي بعض الأسباب الكامنة وراء ذلك:

1.



مشكلة الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة تقع في الرقبة تنتج الهرمونات التي تؤثر على معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، من بين العديد من وظائف الجسم التنظيمية الأخرى، وعندما تكون الغدة الدرقية خاملة، ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات الرئيسية، يمكن أن تجعلك حساسا للبرد.

وتشمل الأعراض الأخرى التعب وزيادة الوزن وآلام العضلات وجفاف الجلد والأظافر الهشة.

2.



نقص الحديد

نحصل على الحديد من نظامنا الغذائي، في أطعمة مثل اللحوم والخضراوات ذات الأوراق الداكنة والبقول، وعندما يعاني شخص ما من نقص في الحديد، فقد يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو عندما لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

وقد يتسبب ذلك في برودة اليدين والقدمين، ولكن العلامات الأكثر وضوحا هي ضيق التنفس والإرهاق.

3.



الدواء

الأدوية موجودة لجعلنا أفضل حالا، لكن معظمها يأتي بآثار جانبية، وشرح الدكتور بيدي أن بعضها، مثل حاصرات بيتا، يمكن أن يسبب برودة اليدين والقدمين.

وقال إن هذه الأدوية تعمل عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب لمنعها من الضخ بقوة كبيرة والتفاعل مع الأدرينالين وهرمونات التوتر الأخرى، ويمكن أن يجعلك المعدل البطيء تشعر بالبرد، وكذلك بالدوار والتعب والغثيان.

4.



القلب أو الدورة الدموية

قد تكون القدم الباردة علامة على وجود حالة خطيرة يتم التغاضي عنها، تسمى مرض الشريان المحيطي (PAD)، وتحدث هذه الحالة عندما يؤدي تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى الساقين.

5.



مرض السكري

قد يستغرق تشخيص مرض السكري بعض الوقت إذا لم تكن على دراية بالأعراض، أو إذا كانت هذه الأخيرة خفية، وتشمل الأعراض الرئيسية الذهاب المتكرر إلى المرحاض، والعطش الشديد، والإرهاق.

والشعور بالبرد هو أيضا علامة نادرة للحالة، والنوع الثاني من مرض السكري هو الأكثر شيوعا.

6.



نقص الوزن

إذا كان لديك دهون أقل - إما بشكل طبيعي، بسبب فقدان الوزن أو بسبب حالة طبية، فقد تشعر بالبرد أكثر، وبصرف النظر عن هذا، فإن المضاعفات الأكثر إثارة للقلق من النحافة تشمل مشاكل الخصوبة ونقص التغذية وضعف العظام والجهاز المناعي.

7.



مرض رينود

من الطبيعي أن تشعر أصابع اليدين والقدمين بالخدر والبرودة في درجات الحرارة الباردة، ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من استجابة شديدة للطقس البارد بسبب مرض رينود، الذي يتسبب في تضيق الشرايين الصغيرة في الأصابع وتقييد تدفق الدم.

8.



نوبة الهلع

قد لا يدرك بعض الناس أنهم أصيبوا بنوبات هلع حتى حدوث الخفيفة منها، ويمكن أن تكون التجربة مخيفة، وتسبب ضيق التنفس، وتسارع ضربات القلب، التعرق، الارتعاش والدوخة.

9.



الشيخوخة

إذا كنت قد تساءلت يوما عن سبب ارتفاع درجة حرارة جدتك دائما، فربما يكون السبب في ذلك هو أن عمرها يجعلها أكثر برودة، وتميل بعض درجات حرارة الجسم الأساسية إلى الانخفاض ببطء".

المصدر: وكالات

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