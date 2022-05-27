تويتر تعد تغريدة الصدر بشأن قانون تجريم التطبيع مخالفة لقوانينها (صورة)

2022/05/27 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدت أدارة تويتر، اليوم الجمعة، تغريدة زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، بشأن قانون تجريم التطبيع مخالفة لقوانينها.

وأشارت ادارة تويتر الى ان "تغريدة الصدر مخالفة وانتهكت قوانين التويتر".

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