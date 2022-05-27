الخارجية الصينية: سننتهج سياسة مستقلة في أوقيانوسيا

2022/05/27 | 09:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده تنوي اتباع سياسة متسامحة في أوقيانوسيا (منطقة الجزر البحرية)، لن تتسامح مع تدخل الدول الأخرى، ولن تكون موجهة ضد أي أحد.وجاء في بيان عن الوزير ونشر على موقع الخارجية الصينية: “سننتهج سياسة منفتحة ومتسامحة… لا يستهدف تعاون الصين مع دول أوقيانوسيا أي دولة، ولن […]

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