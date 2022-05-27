وفاة سجين محكوم بقضايا إرهابية في سجن الحلة

2022/05/27 | 09:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوفاة

سجين بقضايا إرهابية في سجن الحلة

المركزي بعد أزمة قلبية مفاجئة.



بحسب

وسائل اعلام مختلفة

وأبلغ المصدر،، أن “أحد المسجونين

بالحكم المؤبد وفق المادة أربعة من

قانون م

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