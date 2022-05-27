مدرب منتخب إيران الأولمبي يرحب بالعمل في الدوري العراقي

2022/05/27 | 09:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب منتخب إيران الأولمبي (تحت سن 23

عاماً)، مهدي مهدويكيا، أنه لا يمانع في

خوض تجربة تدريبية في العراق، سواء مع

المنتخبات أو الأندية العراقية، بعد

انتهاء فترة تعاقده مع اتحاد بلده.

وقال مهدويكي

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