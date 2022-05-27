درجال يكشف هوية مدرب العراق الجديد ويحدّد شكل الدوري المحلي

2022/05/27 | 09:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم،

عدنان درجال، جنسية المدربين الأجانب

المرشحين لمنتخب العراق، خلفاً للوطني

عبد الغني شهد

وقال درجال في تصريحات لبرنامج "صدى

الملاعب"، الذي يبث عبر قناة "MBC": "اس

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