2022/05/27 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان اليوم الجمعة، عن القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود خلال عملية نوعية وكمين أمني محكم .وأوضحت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه ومن خلال معلومات استخبارية مؤكدة عن قدوم عصابة تتاجر بالمواد المخدرة الى محافظة ميسان ، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل مختص […]

ظهرت المقالة بكمين محكم..



القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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