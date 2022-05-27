انتخابات البرازيل.. استطلاعات الرأي تؤكد تقدم لولا بفارق كبير على بولسونارو

2022/05/27 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تحقيق تقدم في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية أكتوبر المقبل في البرازيل التي قد يفوز فيها من الدورة الأولى على الرئيس الحالي اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، بحسب استطلاع للرأي نُشر، الخميس.

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