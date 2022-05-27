كاميرا توثق لحظة إنقاذ ضابطي شرطة لرجل كفيف سقط على سكة مترو أنفاق قبل وصول القطار للمحطة

2022/05/27 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات كاميرا الجسد اللحظة التي أنقذ فيها ضابطا شرطة رجلاً كفيفًا بعد أن سقط على سكة مسار مترو أنفاق في مدينة نيويورك.كان الرجل الكفيف البالغ 61 عامًا يحاول الصعود مجددًا بنفسه إلى الرصيف بعد سقوطه، ولكن تواجد الضابطين أنقذ حياته من خطر حقيقي، بينما كان القطار قادمًا إلى المحطة.

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