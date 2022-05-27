وول ستريت تتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف آذار

2022/05/27 | 09:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع كبير بعد توقعات متفائلة عن مبيعات التجزئة في أميركا الشمالية.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية في وول ستريت على ارتفاع كبير أمس الخميس، بعد توقعات متفائلة عن عائدات مبيعات التجزئة وتراجع المخاوف المتعلقة برفع حاد في سعر الفائدة من البنك المركزي الأميركي، مما هيأ المستثمرين لعمليات الشراء.

وحققت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في البورصة مكاسب قوية، حيث كان أكبر ارتفاع من نصيب مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا، إذ زاد بنسبة 2.7% مدفوعا بمكاسب حققتها شركة أبل وتسلا وأمازون.

وعلى أساس أسبوعي، تمضي المؤشرات الثلاثة، وهي ستاندرد أند بورز 500 وناسداك وداو جونز، في طريقها نحو إنهاء أطول سلسلة خسائر في عقود.

ووفقا للمعدلات الحالية، تتجه المؤشرات الثلاثة نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف اذار، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 516.91 نقطة أو 1.61%، مسجلا 32637.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 79.11 نقطة أو 1.99% مسجلا 4057.84 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 305.91 نقطة أو 2.68% ليصل إلى 11740.65 نقطة.

وقفزت أسهم تويتر 6.4% إثر أنباء عن أن الشركة ستقاضي الملياردير إيلون ماسك بسبب تأخره في الإفصاح عن حصته في الشركة.

وارتفع سهم مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية المدرجة في الولايات المتحدة 14.8% بعد أن فاق أداء الشركة التقديرات، رغم أنها أحجمت عن تقديم استرشاد لتوقعاتها المقبلة في ظل قيود كوفيد-19 في الصين.

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