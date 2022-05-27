التميمي يوضح مدى قانونية استمرار الحكومة بتصريف الاعمال

2022/05/27 | 09:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى قانونية استمرار الحكومة الحالية بتصريف الاعمال اليومية، فضلا عن التفسير القانوني لمفهوم تسيير الاعمال اليومية.وقال التميمي لـ /ألمعلومة/، ان “الدستور العراقي تحدث عن مصطلح تصريف الأمور اليومية، حيث جاء في المادة ٦١ الفقرة ثامنا منه والتي حددت بـ٣٠ يوما ولاتزيد عن ذلك في حالة سحب […]

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