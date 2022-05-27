كلاكيت ثاني مرة.. الأولمبي يواجه إيران ودياً في المدينة

2022/05/27 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرؤث نيوز/ يواجه المنتخب الأولمبي بكرة القدم، نظيره الإيراني في الإطار الودي على ملعب المدينة الدولي مساء اليوم الجمعة.وكان المنتخبان قد تواجها يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتهت بفوز إيران بهدف دون رد.ومن المقرر أن يُشرك مدرب الاولمبي ميروسلاف سوكوب، عدداً أكبر من اللاعبين المغتربين، بعد اكتمال صفوف المنتخب.وستقام المباراة عند الساعةِ الخامسة […]

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الأولمبي يواجه إيران ودياً في المدينة أولاً على ايرث نيوز.

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