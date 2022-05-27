جيوش فضائية وفساد وسرقات.. ماذا يحدث في كردستان

2022/05/27 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةأكد النائب السابق سركوت شمس الدين، اليوم الجمعة، أن الفساد في إقليم كردستان وصل لمراحل متقدمة وخطيرة جدا.وقال شمس الدين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفساد تعدى مرحلة التهريب وسرقة عائدات المنافذ الحدودية، بل وصل لمستويات خطيرة، باتت تؤثر على وضع المواطن".وأضاف أن "هناك فسادا في جميع المؤسسات، والجيوش الفضائية منتشرة في الإقليم بصورة كبيرة جدا، ولا أحد يعلم عن عائدات النفط وأين تذهب، كما أن إيرادات المنافذ الحدودية لاتدخل حتى موازنة الإقليم".

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