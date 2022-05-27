أسعار النفط تتجه لتحقيق أعلى مستوى بشهرين بسبب قلة المعروض

2022/05/27 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، ارتفاعاً بنسبة حوالي 3 بالمئة إلى أعلى مستوى في شهرين بفعل مؤشرات على قلة المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 3.37 دولار أو 3.0 بالمئة لتصل إلى 117.40 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.76 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 114.09 دولار عند التسوية.

وبعد أن ارتفع لستة أيام على التوالي، أغلق خام برنت عند أعلى مستوى له منذ 25 اذار، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوى له منذ 16 ايار .

وأدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ايار، بعد ارتفاع الصادرات، إلى دعم السوق أمس الأربعاء.

وقال محللون إن سحب المخزون واحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي دفع الأسعار إلى الارتفاع.

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