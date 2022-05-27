طاحونة التضخم ومحاصرة احتجاجات الجماهير - عبد السلام أديب

2022/05/27 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب 1 - تؤكد مختلف نشرات المندوبية السامية للتخطيط على جسامة المؤشر السنوي للتضخم الأساسي الذي بلغ مؤخرا في مايو 2022 4,7 في المائة وشهريا بمعدل 0,8 في المائة.



وقد طال التضخم بالدرجة الأولى المواد الخام كمواد البناء (الخردة المعدنية، والخرسانة الفولاذية، والزجاج، والألمنيوم، والنحاس)، ومصادر الطاقة (البنزين، والديزل، والوقود والفحم)، ومواد غذائية (من قمح صلب، وأصناف مختلفة من دقيق القمح الطري، وأسمدة ......





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