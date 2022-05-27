مصر و عصور إضمحلالها.(2) - محمد حسين يونس



مصر و عصور إضمحلالها.(2) - محمد حسين يونس
2022/05/27 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الإضمحلال الثاني..

(بين مطرقة ملوك النوبة وسندان ملوك الهكسوس .

مائة و خمسون سنة تفكك ) إذا تصور المصرى أن تاريخ أجدادة ينحصر في الأسرتين الثالثة والرابعة ( بناة الأهرامات ) و الأسرتين الثامنة عشر و التاسعة عشر (بناة المعابد الضخمة) ..فهو بذلك يقف من الماضي موقفا إنتقائيا ..

يختار ما يؤجج شوفونيته وفخرة أمام الاف السائحين الذين يزورون المكانين ..

و يتجاوز باقي الأسر الثلاثين ..بدون التعر ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر و عصور إضمحلالها.(2) - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر و عصور إضمحلالها.(2) - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links