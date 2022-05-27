مصر و عصور إضمحلالها.(2) - محمد حسين يونس

2022/05/27 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس الإضمحلال الثاني..



(بين مطرقة ملوك النوبة وسندان ملوك الهكسوس .



مائة و خمسون سنة تفكك ) إذا تصور المصرى أن تاريخ أجدادة ينحصر في الأسرتين الثالثة والرابعة ( بناة الأهرامات ) و الأسرتين الثامنة عشر و التاسعة عشر (بناة المعابد الضخمة) ..فهو بذلك يقف من الماضي موقفا إنتقائيا ..



يختار ما يؤجج شوفونيته وفخرة أمام الاف السائحين الذين يزورون المكانين ..



و يتجاوز باقي الأسر الثلاثين ..بدون التعر ......





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