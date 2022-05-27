ضحايا الغرو الروسي.. مقتل 1500 شخص في سيفير ودونتسك شرقي أوكرانيا

2022/05/27 | 10:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عمدة مدينة سيفيرودونيتسك، أولكسندر ستريوك، إنه قتل ما لا يقل عن 1500 شخص، وتدمير نحو 60٪ من المباني السكنية في المدينة.

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