الشعور بالبرد بشكل مستمر لدى البعص.. 9 أسباب وراء ذلك

2022/05/27 | 10:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتشمل الأعراض الأخرى التعب وزيادة الوزن وآلام.

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